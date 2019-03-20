В Красноярском крае влюбленная пара подростков сбежала из дома
Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» распространяют информацию о двух подростках, ушедших из дома. И просят помочь в поисках всех, кто может хоть как-то пролить свет на произошедшее.
17-летний Евгений Лобойко и 14-летняя Софья Пугачева живут в Железногорске. Пропали накануне, 19 марта. Могут уехать в Красноярск.
Приметы молодых людей:
- Евгений: рост 185 см, спортивного телосложения, глаза карие, волосы черные, сзади и по бокам коротко стрижен. Из особых примет родинка возле глаза размером 3-4 мм, на левой руке от плеча до локтя татуировка в виде узора черного цвета. Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и серую вязаную шупку.
- Софья: рост 162 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые длинные, на лице веснушки. Была одета в бежевое демисезонное пальто с капюшоном, на капюшоне искусственный мех, черные джинсы, розовый джемпер с карманом справа вверху, украшенный пайетками, белые с розово-серыми вставками кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростков, огромная просьба сообщить по телефонам:
- (3919) 74-58-58 – полиция Железногорска
- 8-950-99-66-066 – волонтеры, круглосуточно.
Они могут уехать из Железногорска в краевой центр. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"
ИСТОЧНИК KP.RU