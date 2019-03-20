Грузовикам вновь запретят ездить по улицам Красноярска

СЕГОДНЯ 05:53 2019-03-20T05:53:06+03:00

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Большегрузным автомобилям вновь запретят ездить по улицам Красноярска. Об этом сообщает департамент городского хозяйства. Запрет начнет действовать с 15 апреля и продлится целый месяц, до 14 мая. Ограничение касается транспортных средств с грузом или без груза с предельно допустимыми значениями нагрузок на каждую ось: 6 тонн – при одиночной оси, 5,5 тонн – двухосной тележки и 4,5 тонны – трехосной.

Исключение будет сделано для машин, занятых на обслуживании города, например, мусоровозов. Или для техники, перевозящей строительные материалы.

На вопрос, зачем нужны такие ограничения, в мэрии пояснили: такие меры принимаются каждый год в период весенней распутицы, чтобы обеспечить сохранность дорог и дорожных сооружений. В это время начинает активно таять снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод, что может привести к снижению несущей способности некоторых участков дорог. В качестве профилактики такая мера вводится ежегодно.

Кстати, чтобы водителям большегрузов не пришло в голову оспаривать весовую категорию своей техники, на дорогах города будут работать передвижные и стационарные посты весового контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU