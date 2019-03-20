Наследие Универсиады: полсотни автобусов выйдут на городские маршруты

СЕГОДНЯ 05:26 2019-03-20T05:26:39+03:00

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Наследием Универсиады для Красноярска станут 49 новых автобусов, которые ранее специально были закуплены для Студенческих игр. На какие конкретно маршруты их определят, пока нет информации. Возможно, они заменят собой уже вышедший из строя подвижной состав. А возможно городские власти решат учредить новые маршруты и запустят автобусы по ним. Чтобы оформить документы на передачу техники на баланс города, потребуется несколько недель, специалисты минтранса как раз этим занимаются.

Напомним, что накануне Универсиады, инспектируя центр транспортного обслуживания, губернатор края Александр Усс сообщил, что Красноярску достанется почти половина задействованного на обслуживании спортивного события транспорта, около 150 единиц. Часть выйдет на улицы как маршрутки, часть – для туристических нужд. И еще около 150 автобусов передадут в муниципальные образования края.

ИСТОЧНИК KP.RU