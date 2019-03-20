В Хакасии нетрезвый водитель напал на полицейского

СЕГОДНЯ 04:48 2019-03-20T04:48:10+03:00

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В Аскизском районе Хакасии пьяный водитель напал на сотрудника полиции. Все произошло 23 февраля этого года, в ночное время. 41-летний гражданин, житель Абакана, приняв на грудь изрядное количество спиртного в честь Дня защитника Отечества, отправился в путь за рулем своего автомобиля. И все было бы для него хорошо, если бы на горизонте не появился наряд дорожно-патрульной службы.

Вместо того, чтобы остановиться по требованию полицейского и покаяться, мужчина выключил фары и поддал газу. Однако погоня быстро закончилась. Любителя пьяной еды остановили и попросили пересесть в патрульную машину для беседы и составление протокола. На предложение пройти алкотест водитель категорически отказался.

Недовольным всем происходящим, нарушитель что было сил ударил оформлявшего протокол полицейского кулаком в лицо, причинив телесные повреждение. Этот сомнительный «подвиг» стал причиной возбуждения уголовного дела. Суд состоится уже в скором времени.

ИСТОЧНИК KP.RU