Красноярский следком за два месяца рассмотрел 1371 заявление от граждан

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-19T18:10:36+03:00

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В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю за 2 месяца этого года было рассмотрено 1 371 обращение. Для сравнения в 2018 году за этот период таких обращений было 1324. Граждане задавали самые разные вопросы. 344 обращения, это почти четверть, оказались вне компетенции следкома. Но без внимания они не остались и были направлены по нужным адресам, в другие ведомства, в том числе в прокуратуру.

Удалось разрешить по существу 970 обращений и жалоб граждан (год назад было на 10,6% меньше, то есть 877). Еще 65 жалоб поступило в порядке ст. 124 УПК РФ (отказ от возбуждения уголовного дела). По каждой жалобе все материалы доследственных проверок были тщательным образом изучены. Еще 661 гражданину в ведомстве дали ответы разъяснительного характера.

Также в пресс-службе следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что воспользовались своим правом и обратились на личный прием в ГСУ 526 человек. 74 человека были приняты руководством краевого ГСУ, это в два раза больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU