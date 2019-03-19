2019-03-19T17:26:30+03:00
Общество

Уровень безработицы в Красноярском крае самый низкий во всей Сибири

Такие данные приводит министерство труда России
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Уровень безработицы в Красноярском крае самый низкий во всей СибириУровень безработицы в Красноярском крае самый низкий во всей СибириФото: Мария ЛЕНЦ
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Уровень безработицы в Красноярском крае самый низкий среди всех регионов Сибирского федерального округа. И даже ниже среднего показателя по стране. И если по стране он составляет 1 %, то в Красноярском крае равен 0,9 %. Такие данные приводит минтруда России по результатам ежемесячного мониторинга.

За неполные три месяца этого года при содействии краевой службы занятости нашли работу 13,5 тысячи человек, то есть два из трех обратившихся. Каждый второй соискатель находит работу в первые же 10 дней. Для повышения конкурентоспособности к профессиональному обучению востребованным профессиям за счет средств службы занятости приступили 1,5 тысячи жителей края. Около 60% из них обучаются для гарантированного трудоустройства, - рассказали в краевом агентстве труда и занятости населения.

Отметим, что по итогам 2018 года деятельность краевой службы занятости высоко оценена минтруда России. По результатам мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения Красноярский край занимает первое место среди субъектов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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