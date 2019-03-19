СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-19T16:42:50+03:00

Из правительства края – в кресло мэра: новым главой Минусинска стал Андрей Первухин. Фото: официальный сайт Минусинска

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Сегодня, 19 марта, депутаты городского Совета Минусинска выбрали нового главу города. Рассматривались две кандидатуры – Натальи Фроловой и Андрея Первухина. Фролова в прошлом учитель географии, затем руководитель образования города. Первухин сейчас является заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края.

Теперь он покинет правительство региона и переедет в южный Минусинск. Там ему придется устранять последствия последнего полугодия, когда город жил без градоначальника. Напомним, что в сентябре 2018 года его предшественник Дмитрий Меркулов подал в отставку по личной инициативе.

Минусинские парламентарии проголосовали за Андрея Первухина абсолютным большинством голосов. В должность он вступит в начале апреля. Первыми шагами нового главы города станет решение экологической ситуации, развитие инфраструктуры, благоустройство города. Надеется Андрей Первухин и на поддержку местного бизнес-сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU