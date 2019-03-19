2019-03-19T15:24:44+03:00
Общество

Что и требовалось доказать: в Красноярске на месте разрушенного планетария построят жилые высотки

Год назад собственник обещал другое
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Что и требовалось доказать: в Красноярске на месте разрушенного планетария построят жилые высоткиЧто и требовалось доказать: в Красноярске на месте разрушенного планетария построят жилые высоткиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на месте снесенного планетария собственник планирует построить жилые дома. Так что прогнозы горожан, которые когда-то не поверили в обещание возвести здесь социально-значимый объект, сбываются от начала и до конца.

Год назад «Комсомолка» в своем проекте «НедостроИЛИ» рассказывала о судьбе уникального недостроя – планетария, который простоял 30 лет. Судьба его печально - из-за политического и экономического кризиса в стране он так и не был завершен.

Нам удалось тогда связаться с представителями компании «Ментал-плюс», которые уверили, что готовят проект реконструкции здания планетария, которое должно стать значимым для города объектом. И даже якобы готовы потратить на это 100 миллионов рублей.

И вот, спустя год, «Ментал-плюс» раскрыл все свои карты. На улице Партизана Железняка, между зданием администрации Советского района и «Кристалл Ареной» появятся жилой комплекс «Золотое сечение» из двух 16-этажных домов. Потенциальным покупателям будущих квартир обещают «спокойную европейскую архитектуру» и «итальянские планировки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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