2019-03-19T14:52:11+03:00
Происшествия

В Красноярском аэропорту прокомментировали информацию о повреждении самолета

За минувшие сутки никаких ЧП здесь не зафиксировано
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском аэропорту прокомментировали информацию о повреждении самолетаВ Красноярском аэропорту прокомментировали информацию о повреждении самолетаФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня утром, 19 марта, в нескольких федеральных СМИ появилась информация, со ссылкой на неуказанные источники, об инциденте в аэропорту Красноярска. Сообщалось, что специальная противообледенительная машина выполняла обработку аэробуса, который должен был вылететь из Красноярска в Москву. Двигаясь задним ходом, машина якобы повредила антенну и обтекатель радиолокатора у стоявшего рядом другого самолета ATR-42. На борту в тот момент не было ни пассажиров, ни экипажа, так что никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали, что информация не соответствует действительности.

- За последние сутки у нас не было ни одного инцидента с воздушными суднами, - сообщила по телефону пресс-секретарь Леся Никитина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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