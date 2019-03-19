Красноярские депутаты согласны передать часть имущества «Сопки» медикам
Депутаты Заксобрания Красноярского края решали сегодня на заседании комитета по бюджету и экономической политике судьбу одного их объектов Универсиады. Речь идет о многофункциональном спортивном комплексе «Сопка».
Спортивные здания и сооружение перейдут на баланс Красноярского края, ими будет распоряжаться Крайспорт. А вот нежилые помещения передадут Сибирскому научно-клиническому центру ФМБА. Учреждение будет вести медицинское обеспечение спортсменов сборных команд России. Балансовая стоимость имущества составляет около 170 миллионов рублей.
Также депутаты указали, что «Сопка» построена за счет налогоплательщиков, поэтому и медицинскую помощь там должны предоставлять на безвозмездной основе. Причем не только профессиональным спортсменам, но и всем жителям. Либо устанавливать такие тарифы, которые будут доступны населению.
ИСТОЧНИК KP.RU