2019-03-19T14:33:29+03:00
Общество

Красноярские депутаты согласны передать часть имущества «Сопки» медикам

Там будут оказывать услуги спортсменам и населению
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские депутаты согласны передать часть имущества «Сопки» медикамКрасноярские депутаты согласны передать часть имущества «Сопки» медикамФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты Заксобрания Красноярского края решали сегодня на заседании комитета по бюджету и экономической политике судьбу одного их объектов Универсиады. Речь идет о многофункциональном спортивном комплексе «Сопка».

Спортивные здания и сооружение перейдут на баланс Красноярского края, ими будет распоряжаться Крайспорт. А вот нежилые помещения передадут Сибирскому научно-клиническому центру ФМБА. Учреждение будет вести медицинское обеспечение спортсменов сборных команд России. Балансовая стоимость имущества составляет около 170 миллионов рублей.

Также депутаты указали, что «Сопка» построена за счет налогоплательщиков, поэтому и медицинскую помощь там должны предоставлять на безвозмездной основе. Причем не только профессиональным спортсменам, но и всем жителям. Либо устанавливать такие тарифы, которые будут доступны населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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