2019-03-19T14:06:30+03:00
Общество

Tele2 открыла 10 новых салонов связи в Красноярском крае

Итоги развития сети дистрибуции в Красноярском крае в 2018 году. Сейчас на территории края насчитывается около 2000 торговых точек, где можно приобрести SIM-карту Tele2
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 продолжает работу по развитию фирменных салонов связи оператора – ключевого канала продаж. За прошедший год оператор открыл 10 центров обслуживания. Новые салоны связи и мобильные модули появились в Красноярске, Ачинске, Лесосибирске, Абане, Сухобузимском, Тасеево и Таежном.

Чаще всего красноярцы обращались в салоны связи Tele2 для подключения к сети оператора. Среди популярных причин обращений действующих клиентов – подбор подходящего тарифного плана, замена SIM-карт в связи с блокировкой или утерей, а также актуализация персональных данных. Кроме того, клиенты Tele2 все чаще приобретают мобильные устройства и аксессуары именно в фирменных салонах оператора.

Приобрести комплекты подключения Tele2 и пополнить баланс лицевого счета жители края могут также в салонах партнеров компании. В частности, приобрести SIM-карту Tele2 можно в магазинах электроники и бытовой техники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Связной», в отделениях «Почты России», салонах «Ростелеком – Розничные сети».

Центры обслуживания оператора работают в удаленных туристических зонах – например, подключиться к Tele2 могут посетители природного парка «Ергаки» на одноименной турбазе и туристическом комплексе «Пик Звездный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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