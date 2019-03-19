Жители Красноярского края задолжали по налогам 3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-19T13:53:57+03:00

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По итогам 2018 года жители Красноярского края задолжали по имущественным налогам почти 3 миллиарда рублей. Такие цифры приводят специалисты краевого налогового ведомства. В раскладе это выглядит так:

- транспортный налог – 1574,4 миллиона рублей (61%),

- земельный налог – 476,4 миллиона (19%),

- налог на имущество физических лиц – 520 миллиона рублей (20%).

Количество должников превышает 1 миллион человек. Из них в Красноярске – 455 тысяч. Обратите внимание, что всего в крае проживают 2 миллиона 874 тысячи.

Самые злостные неплательщики получают повестки в суд, долги по налогам с них взыскивают судебные приставы, используя все инструменты – от ареста счетов и имущества до запрета покидать пределы страны.

К слову, начиная с 2019 года, налог на имущество физических лиц будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости объектов, что позволит вовлечь в налоговый оборот объекты, не имеющие инвентаризационной оценки, и приведет к недопущению ежегодного роста налоговой нагрузки на население, - сообщили в пресс-службе краевой налоговой.

ИСТОЧНИК KP.RU