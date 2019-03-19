СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-19T13:23:49+03:00

В Красноярском крае приглашают пилота, сварщика и мастера буровой на зарплату 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В службе занятости назвали 10 самых высокооплачиваемых вакансий Красноярского края. В этот список попали рабочие и офисные специальности с заработной платой от 69 до 100 тысяч рублей. Главными требованиями, которые предъявляют работодатели к таким кандидатам, образование, опыт и ответственность.

Итак, сегодня в списке самых доходных вакансий:

- мастер буровой, средняя заработная плата – 100 тысяч рублей,

- пилот – 100 тысяч,

- раскряжевщик – 92,5 тысяч,

- электрослесарь подземный – 90 тысяч,

- главный сварщик – 90 тысяч,

- машинист паровой передвижной депарафинизационной установки – 85 тысяч,

- инженер по наладке и испытаниям – 80 тысяч,

- водитель вездехода – 79,6 тысячи,

- дефектоскопист рентгено- и гаммаграфирования – 74,3 тысячи рублей,

- дорожный мастер – 69,4 тысячи.

В настоящий момент региональный банк содержит сведения о 38 тысячах вакансий постоянной работы. Ознакомиться с ними можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, на портале «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU