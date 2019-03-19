2019-03-19T13:23:49+03:00
Общество

В Красноярском крае приглашают пилота, сварщика и мастера буровой на зарплату 100 тысяч рублей

В службе занятости назвали 10 самых высокооплачиваемых вакансий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае приглашают пилота, сварщика и мастера буровой на зарплату 100 тысяч рублейВ Красноярском крае приглашают пилота, сварщика и мастера буровой на зарплату 100 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В службе занятости назвали 10 самых высокооплачиваемых вакансий Красноярского края. В этот список попали рабочие и офисные специальности с заработной платой от 69 до 100 тысяч рублей. Главными требованиями, которые предъявляют работодатели к таким кандидатам, образование, опыт и ответственность.

Итак, сегодня в списке самых доходных вакансий:

- мастер буровой, средняя заработная плата – 100 тысяч рублей,

- пилот – 100 тысяч,

- раскряжевщик – 92,5 тысяч,

- электрослесарь подземный – 90 тысяч,

- главный сварщик – 90 тысяч,

- машинист паровой передвижной депарафинизационной установки – 85 тысяч,

- инженер по наладке и испытаниям – 80 тысяч,

- водитель вездехода – 79,6 тысячи,

- дефектоскопист рентгено- и гаммаграфирования – 74,3 тысячи рублей,

- дорожный мастер – 69,4 тысячи.

В настоящий момент региональный банк содержит сведения о 38 тысячах вакансий постоянной работы. Ознакомиться с ними можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, на портале «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярские депутаты согласны передать часть имущества «Сопки» медикам
Tele2 открыла 10 новых салонов связи в Красноярском крае
Жители Красноярского края задолжали по налогам 3 миллиарда рублей
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
Житель Красноярска до смерти избил бывшего сокамерника, поступившего «не по понятиям»
На севере Красноярского края обчистили ювелирный магазин на 1,7 миллионов рублей
Красноярские вандалы за зиму повредили сквер в Кировском районе на полмиллиона рублей
В Красноярском управлении ФСБ рассказали, почему сменили телефоны
Памятник Дмитрию Хворостовскому в Красноярске изготовят из гранита и бронзы
Красноярский застройщик «Сибиряк» незаконно возводит в Покровке жилой дом
Житель Красноярска продавал поддельные билеты на чемпионат России по футболу
Есть вопросы по вывозу мусора на левобережье? Звоните!
Всем выйти из сумрака: названы самые светлые города Красноярского края
Владельцев частного пансионата под Красноярском заставили установить душ с резиновыми ковриками
На Красноярском море спасатели достали провалившуюся под лед машину с погибшей женщиной
В Красноярске два старинных здания сдали в аренду за 21 тысячу рублей в месяц
В Красноярске многодетной семье отказались выдать краевой материнский капитал