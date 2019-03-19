В Красноярском крае приглашают пилота, сварщика и мастера буровой на зарплату 100 тысяч рублей
В службе занятости назвали 10 самых высокооплачиваемых вакансий Красноярского края. В этот список попали рабочие и офисные специальности с заработной платой от 69 до 100 тысяч рублей. Главными требованиями, которые предъявляют работодатели к таким кандидатам, образование, опыт и ответственность.
Итак, сегодня в списке самых доходных вакансий:
- мастер буровой, средняя заработная плата – 100 тысяч рублей,
- пилот – 100 тысяч,
- раскряжевщик – 92,5 тысяч,
- электрослесарь подземный – 90 тысяч,
- главный сварщик – 90 тысяч,
- машинист паровой передвижной депарафинизационной установки – 85 тысяч,
- инженер по наладке и испытаниям – 80 тысяч,
- водитель вездехода – 79,6 тысячи,
- дефектоскопист рентгено- и гаммаграфирования – 74,3 тысячи рублей,
- дорожный мастер – 69,4 тысячи.
В настоящий момент региональный банк содержит сведения о 38 тысячах вакансий постоянной работы. Ознакомиться с ними можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, на портале «Работа в России», а также обратившись в ближайший центр занятости населения.
ИСТОЧНИК KP.RU