2019-03-19T12:56:06+03:00
Происшествия

Житель Красноярска до смерти избил бывшего сокамерника, поступившего «не по понятиям»

И получил 10 лет особого режима
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска до смерти избил бывшего сокамерника, поступившего «не по понятиям»Житель Красноярска до смерти избил бывшего сокамерника, поступившего «не по понятиям»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель краевого центра получил 10 лет колонии особого режима за убийство по неосторожности своего знакомого. В пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что оба мужчины – осужденный и его жертва – были ранее знакомы. Они вместе отбывали срок в одной колонии. Причем оба – за совершение довольно тяжких преступлений.

Еще в местах лишения свободы между ними возникали конфликты. Но тогда разбираться со своим оппонентом осужденный не стал, дождался выхода на свободу. И когда это случилось, пришел к бывшему сокамернику выяснять отношения. Но не словами. Нанес мужчине удары кулаком и ногой по лицу, голове, телу. В результате пострадавший умер от закрытой тупой черепно-мозговой травмы.

В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемый вину в совершении вышеуказанного преступления признал полностью. Принес извинения жене погибшего. Добавим, что приговор в законную силу еще не вступил, у сторон обвинения и защиты есть 10 дней на его обжалование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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