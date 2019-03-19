Красноярские вандалы за зиму повредили сквер в Кировском районе на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-19T12:09:10+03:00

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Красноярские вандалы за зиму повредили сквер возле ДК «Кировский» на правобережье. Не пощадили ни новую уличную мебель, ни спортивный инвентарь. Выломали боковые стены трибуны, на баскетбольном дереве не осталось ни одного целого кольца, разрушено резиновое покрытие на детской площадке. Ремонт и восстановление может обойтись бюджету города в полмиллиона рублей.

Досталось и другим скверам города, но в меньших размерах. В Серебряном повреждены деревянные настилы, сломано сиденье на канатной дороге и деревянные качели. Их за зиму ремонтировали не раз, но кто-то настойчиво продолжал обрывать крепления качелей. Сейчас эти крепления уже не подлежат ремонту. Сумма ущерба – 130 тысяч рублей.

В сквере Чернышевского сидения на скамьях залиты краской, в урнах отсутствуют металлические вкладыши, повреждены креплениях на качелях. Ремонт обойдется почти в 30 тысяч. А ведь с момента сдачи скверов не прошло и полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU