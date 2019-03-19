2019-03-19T11:51:38+03:00
Общество

В Красноярском управлении ФСБ рассказали, почему сменили телефоны

Исключительно по внутренним служебным причинам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском управлении ФСБ сменились телефоныВ Красноярском управлении ФСБ сменились телефоныФото: Мария ЛЕНЦ
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В управлении ФСБ по Красноярскому краю сменились телефоны, по которым граждане могут позвонить. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск пояснили: причины внутренние, организационно-служебные. Сотрудники по-прежнему готовы к диалогу с населением. Так что если гражданам есть что сообщить в Федеральную службу безопасности, они могут это сделать по новым телефонам:

- 299-06-20 – телефон доверия;

- 299-03-00 – приемная начальника Управления;

- 299-03-20 – дежурная служба;

- 299-03-94 – пресс-служба;

- 299-04-38 – консультации по вопросам лицензирования.

Служебных телефонов сотрудников службы в открытом доступе нет, понятно почему. Но в отдельных случаях связаться с ними можно, уточнив контактную информацию у дежурного.

Напомним, по телефону доверия ФСБ всегда можно сообщить информацию, которая касается безопасности города и его жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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