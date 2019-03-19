Памятник Дмитрию Хворостовскому в Красноярске изготовят из гранита и бронзы

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-19T11:01:24+03:00

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Памятник Дмитрию Хворостовскому изготовят из гранита и бронзы. На прошедшей сегодня, 19 марта, сессии депутаты городского Совета окончательно согласовали все вопросы, касающиеся установки монумента в честь знаменитого земляка.

Место установки памятника, как и планировалось ранее, в сквере возле Института искусств, у нижнего входа со стороны улицы Конституции СССР. В конкурсе эскизов победила работа известного московского художника Владимира Усова. Скульптура будет изготовлена из бронзы и установлена на гранитный постамент. Высота скульптуры – 3,5 метра. Цена вопроса – 13,7 миллионов рублей.

К слову, депутаты настояли на том, чтобы изготовить специальную табличку и указать, что здесь находится вторая капсула с прахом артиста. Первая, напомним, была захоронена в Москве на Новодевичьем кладбище – так завещал сам Хворостовский. Он умер 22 ноября 2017 года в Лондоне после тяжелой болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU