Житель Красноярска продавал поддельные билеты на чемпионат России по футболу

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-19T10:13:24+03:00

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Житель Красноярска в скором времени сядет на скамью подсудимых за мошенничество. Уголовное дело уже передано в суд на рассмотрение. Что же натворил такого криминального 20-летний молодой человек, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Началось все с того, что летом прошлого года в дежурную часть полиции обратился 24-летний гражданин и сообщил, что его обманули. Вместе с товарищами он очень хотел попасть на одну из игр Чемпионата России по футболу. Но билетов не официальном сайте и в кассах не смог достать. И тут на глаза ему попался сайт, где предлагались эти самые билеты, правда, по более дорогой цене.

Молодой человек, не задумываясь, приобрел у незнакомого продавца 4 билета, выложив за них 5 тысяч рублей. Но попасть на стадион так и не смог – билеты оказались фальшивыми. Полицейские выяснили, что подозреваемый изготовил их простым способом – скопировал оригинальные. К слову, молодой человек уже был ранее судим за имущественные преступление, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU