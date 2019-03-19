Есть вопросы по вывозу мусора на левобережье? Звоните!

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-19T09:42:46+03:00

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Есть жалобы, благодарности и пожелания по вывозу мусора на левобережье? Какой мусор не имеет права вывозить региональный оператор? Каков график вывоза мусора предусмотрен по закону? Куда звонить, если он нарушается? Что делать, если вашими мусорными контейнерами пользуются соседние магазины и забивают их под завязку? Как начисляется плата за обращение с ТКО, если в квартире никто не зарегистрирован? Планируется ли повышения стоимости услуги? В каком случае можно сделать перерасчет?

На эти и другие ваши вопросы ответит исполнительный директор левобережного регионального оператора по обращению с ТКО «Красноярская Рециклинговая Компания» Игорь Вадимович Ким.

Звоните:

- 14.00 – 15.00 – пресс-центр, телефон 206-96-16.

- 15 00 – 15. 30 – радио «Комсомольская правда» 107,1 FM, телефон 228-08-09.

Также смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru. Подробности ЖКХ-марафона, ответы на самые актуальные вопросы читайте в «КП» 22 марта в ежедневном номере газеты «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU