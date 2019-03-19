Всем выйти из сумрака: названы самые светлые города Красноярского края

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-19T09:14:24+03:00

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Специалисты Красноярскстата собрали довольно интересную информацию об уровне освещенности городов и поселков Красноярского края. И вот что выяснилось: главный мегаполис региона, оказывается, не вошел даже в тройку лидеров. Самыми светлыми городами стали Сосновоборск, Енисейск и Северо-Енисейский. Там освещены почти все улицы.

А Красноярску есть к чему стремиться – у него 4 место с показателем 96,1 %. Следом за Красноярском идут Ачинск – 91,1% и Норильск – 83,3%. А вот самыми темными признаны Минусинск – 31,9%, Нижнеингашский район – 24,7 %, Уярский район – 21,5 %. И замыкает таблицу Назарово – там процент освещенности составляет всего лишь 17,8.

По словам специалистов за основу брались показатели на конец 2018 года. Учитывались улицы, набережные, переулки, мосты и другие объекты в границах населенного пункта. Причем не имело значения, с одной стороны улицы были расположены фонари или по двум сторонам.

ИСТОЧНИК KP.RU