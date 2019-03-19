2019-03-19T09:14:24+03:00
Общество

Всем выйти из сумрака: названы самые светлые города Красноярского края

Краевой центр занял четвертую строчку в рейтинге
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Всем выйти из сумрака: названы самые светлые города Красноярского края. Фото: КрасноярскстатВсем выйти из сумрака: названы самые светлые города Красноярского края. Фото: Красноярскстат
Изменить размер текста:

Специалисты Красноярскстата собрали довольно интересную информацию об уровне освещенности городов и поселков Красноярского края. И вот что выяснилось: главный мегаполис региона, оказывается, не вошел даже в тройку лидеров. Самыми светлыми городами стали Сосновоборск, Енисейск и Северо-Енисейский. Там освещены почти все улицы.

А Красноярску есть к чему стремиться – у него 4 место с показателем 96,1 %. Следом за Красноярском идут Ачинск – 91,1% и Норильск – 83,3%. А вот самыми темными признаны Минусинск – 31,9%, Нижнеингашский район – 24,7 %, Уярский район – 21,5 %. И замыкает таблицу Назарово – там процент освещенности составляет всего лишь 17,8.

По словам специалистов за основу брались показатели на конец 2018 года. Учитывались улицы, набережные, переулки, мосты и другие объекты в границах населенного пункта. Причем не имело значения, с одной стороны улицы были расположены фонари или по двум сторонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Есть вопросы по вывозу мусора на левобережье? Звоните!
Владельцев частного пансионата под Красноярском заставили установить душ с резиновыми ковриками
На Красноярском море спасатели достали провалившуюся под лед машину с погибшей женщиной
В Красноярске два старинных здания сдали в аренду за 21 тысячу рублей в месяц
В Красноярске многодетной семье отказались выдать краевой материнский капитал
Красноярские власти вернулись к вопросу о создании крематория
Есть вопросы к компании «Краском»?
В Хакасии опасаются повторения «огненной пасхи»
Красноярцев приглашают задать вопросы «Красноярскэнергосбыту» во время ЖКХ-марафона
Красноярцев приглашают задать вопросы компании «ЮСТАС»
Красноярцам расскажут, какими должны быть мусоропроводы в наших домах
Красноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусора
Красноярцев приглашают задать вопросы УК «Холмсервис»
На место падения метеорита в Красноярском крае отправится экспедиция
Три новые дороги появятся в Красноярске
Горько! Накануне свадьбы жених обокрал свою невесту
Красноярское УФАС возбудило 6 дел на мусорных операторов
Красноярского ветерана соцзащита лишила субсидии из-за долга по капремонту
Новый парк появится в Красноярске ко дню Победы
Счет шел на секунды. Красноярец в одиночку потушил пожар в медцентре
«Угрожал ножом»: серийный насильник из Красноярского края получил 25 лет колонии особого режима
В дни Универсиады аэропорт Красноярска обслужил 130 тысяч пассажиров
Хозяева подпольных казино со 105 игровыми автоматами пошли под суд в Красноярске
УФАС: каждая третья закупка к Универсиаде проводилась с нарушениями
Вылетевший на встречку BMW в Красноярске собрал четыре машины и разбился о забор