Владельцев частного пансионата под Красноярском заставили установить душ с резиновыми ковриками

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-19T08:51:40+03:00

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Владельцев частного заведения для одиноких пожилых людей, ветеранов и инвалидов с тематическим названием «Пансионат» ожидает солидный штраф, если они не выполнят требования суда. В краевом управлении Роспотребнадзора «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали о тех нарушениях, которые были выявлении в учреждении и послужили причиной для обращения в суд.

В заведении элементарно не выполняются требования санитарного законодательства: не хватает душевых кабин, а ведь по норме полагается один душ на пять проживающих. В душевых нет резиновых ковриков с ребристой поверхностью – для безопасности передвижения. А в комнатах личной гигиены для женщин владельцы не позаботились поставить биде или специальные поддоны с гибкими шлангами.

Еще в январе этого года суд Советского района удовлетворил исковые требования Роспотребнадзопа. У владельца есть срок до 20 апреля устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU