На Красноярском море спасатели достали провалившуюся под лед машину с погибшей женщиной

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-19T08:03:26+03:00

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Спасатели Дивногорского ПСО по заявке полиции достали со дна Красноярского моря в заливе Бирюса автомобиль «Тойота». Напомним, что 17 марта там произошла трагедия – компания выехала на хрупкий лед на иномарке вопреки всем правилам безопасности. Лед не выдержал, машина провалилась. Мужчины сумели выбраться, а женщина утонула. Причина трагедии очевидна – собственная халатность. В такое время года нельзя ни выходить на лед, ни рыбачить, ни уж тем боле устраивать катания на технике. Специалисты МЧС неоднократно предупреждают об этом, проводят рейды на водоемах. Но – увы.

Также спасатели сообщили, что накануне пришлось выезжать в акваторию Енисея в районе медицинского университета. Там очевидцы заметили человека в воде. К моменту прибытия спасателей он был уже мертв, тело достали из воды и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU