2019-03-19T07:28:52+03:00
Общество

В Красноярске два старинных здания сдали в аренду за 21 тысячу рублей в месяц

Сущие копейки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске два старинных здания сдали в аренду за 21 тысячу рублей в месяц. Фото Константина СенченкоВ Красноярске два старинных здания сдали в аренду за 21 тысячу рублей в месяц. Фото Константина Сенченко
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В центре Красноярска два старинных здания сдали в аренду всего за 21 тысячу рублей в месяц – сроком на 15 лет. Причем не каждый по отдельности, а сразу два, одним лотов и в одни руки – за такую мизерную цену. Оба дома – объекты культурного наследия. Первый – жилой дом Н.А. Фон-Эзерского, построенный во 2-й половине 19 века (находится по адресу Карла Маркса, 24). Второй – дом Кусковых, также возведенный во 2-й половине 19 века (находится на пересечении улиц 9-го Января и Карла Маркса, 15/22). Такую информацию на своей странице в «Фейсбуке» разместил депутат Горсовета Константин Сенченко.

Это не единственные подобные торги, пишет депутат. Ранее таким же образом за чисто символическую плату, 23 882 рубля, были сданы в аренду объекты культурного наследия на Кирова, 25 и Мира, 59. Арендатор уже пересдает площади в них гораздо за солидную цену и реставрировать здания, по всем признакам, даже не собирается.

А ведь власти города могли бы распорядиться историческим архитектурным достоянием гораздо выгоднее. Например, передать их «Историческому кварталу», который уже проводит реконструкцию 10 исторических зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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