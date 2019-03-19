2019-03-19T07:02:34+03:00
Общество

В Красноярске многодетной семье отказались выдать краевой материнский капитал

Причина – отсутствие местной прописки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске многодетной семье отказались выдать краевой материнский капиталВ Красноярске многодетной семье отказались выдать краевой материнский капиталФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске многодетной семье отказали в получении краевого материнского капитала. Пришлось подключаться прокуратуре, чтобы защитить права семьи. Суд рассмотрел гражданский иск и признал: специалисты органов социальной защиты населения были неправы. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По краевому закону права на краевой материнский капитал имеют семьи, в которых родился (или был усыновлен) третий ребенок. В 2019 году размер выплаты составляет 149 287 рублей. После того, как в одной из красноярских семей родился третий ребенок, один из родителей пришел в управление соцзащиты Кировского района с заявлением на сертификат. Но там посчитали, что раз у заявителя на момент рождения ребенка не было регистрации на территории края, то вроде как единовременная выплата ему не положена.

На самом деле действующее законодательство не связывает право лица на получение указанной дополнительной меры поддержки с наличием у него постоянной регистрации по месту жительства, - пояснили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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