2019-03-19T06:06:04+03:00
Общество

Красноярские власти вернулись к вопросу о создании крематория

И уже ищут проекты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Красноярские власти вернулись к вопросу о создании крематорияКрасноярские власти вернулись к вопросу о создании крематорияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярские власти вернулись к вопросу о создании крематория. Накануне глава города Сергей Еремин подписал постановление о проведении конкурса на лучший проект. Принять участие в конкурсе может любой индивидуальный архитектор / проектировщик или фирма. Главным должен стать результат. Итоги конкурса подведут через два месяца.

Существует и целый ряд требований. Например, в комплекс крематория должны войти траурный зал с пропускной способностью более 100 человек в час, колумбарий на 15 тысяч мест и выше, помещения с холодильной камерой. Обязательное условие – комната отдыха и психологической разгрузки персонала.

Мощность крематория должна составить более 5000 кремаций в год. При этом должны надежно функционировать системы водо-, электро- и теплоснабжения, очистных сооружений и резервуара для хранения газа.

Даже если все условия будут соблюдены, то победителем станет тот из конкурсантов, кто сможет построить крематорий за 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске многодетной семье отказались выдать краевой материнский капитал
Есть вопросы к компании «Краском»?
В Хакасии опасаются повторения «огненной пасхи»
Красноярцев приглашают задать вопросы «Красноярскэнергосбыту» во время ЖКХ-марафона
Красноярцев приглашают задать вопросы компании «ЮСТАС»
Красноярцам расскажут, какими должны быть мусоропроводы в наших домах
Красноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусора
Красноярцев приглашают задать вопросы УК «Холмсервис»
На место падения метеорита в Красноярском крае отправится экспедиция
Три новые дороги появятся в Красноярске
Горько! Накануне свадьбы жених обокрал свою невесту
Красноярское УФАС возбудило 6 дел на мусорных операторов
Красноярского ветерана соцзащита лишила субсидии из-за долга по капремонту
Новый парк появится в Красноярске ко дню Победы
Счет шел на секунды. Красноярец в одиночку потушил пожар в медцентре
«Угрожал ножом»: серийный насильник из Красноярского края получил 25 лет колонии особого режима
В дни Универсиады аэропорт Красноярска обслужил 130 тысяч пассажиров
Хозяева подпольных казино со 105 игровыми автоматами пошли под суд в Красноярске
УФАС: каждая третья закупка к Универсиаде проводилась с нарушениями
Вылетевший на встречку BMW в Красноярске собрал четыре машины и разбился о забор