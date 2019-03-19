СЕГОДНЯ 06:06 2019-03-19T06:06:04+03:00

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Красноярские власти вернулись к вопросу о создании крематория. Накануне глава города Сергей Еремин подписал постановление о проведении конкурса на лучший проект. Принять участие в конкурсе может любой индивидуальный архитектор / проектировщик или фирма. Главным должен стать результат. Итоги конкурса подведут через два месяца.

Существует и целый ряд требований. Например, в комплекс крематория должны войти траурный зал с пропускной способностью более 100 человек в час, колумбарий на 15 тысяч мест и выше, помещения с холодильной камерой. Обязательное условие – комната отдыха и психологической разгрузки персонала.

Мощность крематория должна составить более 5000 кремаций в год. При этом должны надежно функционировать системы водо-, электро- и теплоснабжения, очистных сооружений и резервуара для хранения газа.

Даже если все условия будут соблюдены, то победителем станет тот из конкурсантов, кто сможет построить крематорий за 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU