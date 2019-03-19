2019-03-19T05:47:15+03:00
Общество

Есть вопросы к компании «Краском»?

На ваши звонки ответит ее руководитель
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Есть вопросы к компании «Краском»?Есть вопросы к компании «Краском»?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Городской водопровод отсчитывает свою историю с 1913 года. За все время существования красноярский «Водоканал», ныне «КрасКом», претерпел неоднократные организационные и технические преобразования. Сегодня это 7 водозаборов на территории города мощностью 810 тысяч кубометров в сутки, 1174 километра водопроводной сети. «КрасКом» бесперебойно снабжает водой миллионный город.

Довольны ли вы качеством холодной воды? Почему красноярская вода славится по всей России, в чем ее преимущества? Отличается ли вода в том или ином районе города? Почему вода из крана может быть желтой или с неприятным запахом? Что, где и зачем планирует ремонтировать компания «КрасКом» этим летом? Как компания планирует отметить День воды – 22 марта и как вы можете принять в нем участие?

На эти и любые ваши вопросы о деятельности компании вам ответит генеральный директор «Краскома» Гончеров Олег Васильевич.

Звоните:

- 10.30 – 11.00 – радио «Комсомольская правда» 107,1 FM, телефон 228-08-09.

- 11.30 – 12.30 – пресс-центр, телефон 206-96-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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