В Хакасии опасаются повторения «огненной пасхи»
«Огненной пасхой» называют жители Хакасии события 12 апреля 2015 года. В тот день страшный пожар прошелся по 38 населенным пунктам, выжигая все на своем пути. Причиной, как было установлено, стал человеческий фактор: поджог сухой травы.
Прошло 4 года, а многих история ничему не учит. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны МЧС, люди продолжают нарушать правила пожарной безопасности в обращении с огнем на открытой местности. А ведь за нарушение закона можно поплатиться крупным штрафом:
- граждане – до 1500 рублей
- должностные лица – до 15 000 рублей
- юридические лица – до 200 000 рублей.
В условиях действия особого противопожарного режима административные взыскания увеличиваются: на граждан в размере до 4000 рублей, на должностных лиц до 30 000 рублей, на юридических лиц до 500 000 рублей.
При нанесении особо тяжкого вреда и причинения вреда жизни и здоровью граждан от поджогов травы, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности, предупреждают спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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