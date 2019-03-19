2019-03-19T05:37:42+03:00
Общество

В Хакасии опасаются повторения «огненной пасхи»

Несмотря на трагедию 4-летней давности, многие продолжают поджигать сухостой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии опасаются повторения «огненной пасхи»В Хакасии опасаются повторения «огненной пасхи»Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Огненной пасхой» называют жители Хакасии события 12 апреля 2015 года. В тот день страшный пожар прошелся по 38 населенным пунктам, выжигая все на своем пути. Причиной, как было установлено, стал человеческий фактор: поджог сухой травы.

Прошло 4 года, а многих история ничему не учит. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны МЧС, люди продолжают нарушать правила пожарной безопасности в обращении с огнем на открытой местности. А ведь за нарушение закона можно поплатиться крупным штрафом:

- граждане – до 1500 рублей

- должностные лица – до 15 000 рублей

- юридические лица – до 200 000 рублей.

В условиях действия особого противопожарного режима административные взыскания увеличиваются: на граждан в размере до 4000 рублей, на должностных лиц до 30 000 рублей, на юридических лиц до 500 000 рублей.

При нанесении особо тяжкого вреда и причинения вреда жизни и здоровью граждан от поджогов травы, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности, предупреждают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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