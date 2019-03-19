Красноярцев приглашают задать вопросы «Красноярскэнергосбыту» во время ЖКХ-марафона

СЕГОДНЯ 05:09 2019-03-19T05:09:31+03:00

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Как жители Красноярского края смогут передавать показания приборов учета электроэнергии с помощью голосового робота? Как изменилась с 1 января 2019 стоимость электроэнергии для населения? Будет ли еще повышение в этом году? Как быстро установить новый прибор учета и сколько это стоит? Как можно экономить электроэнергию?

На эти и любые ваши вопросы во время ЖКХ-марафона «Комсомольской правды» ответит начальник управления по работе с физическими лицами ПАО «Красноярскэнергосбыт» Ирина Викторовна Качимова. Слушайте, смотрите и звоните:

- 10.00–10.30 – радио «Комсомольская правда» 107,1 FM, тел. 228-08-09.

- 10.30–11.30 – пресс-центр «Комсомольская правда», тел. 206-96-16.

Онлайн-трансляция на сайте kp.ru

Подробности ЖКХ-марафона, ответы на самые актуальные вопросы читайте в «КП» 22 марта в ежедневном номере газеты «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU