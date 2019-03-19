2019-03-19T04:53:44+03:00
Общество

Красноярцев приглашают задать вопросы компании «ЮСТАС»

На ваши вопросы ответят руководители
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Сегодня, 19 марта, на радио «Комсомольская правда» 107,1FM и в пресс-центре проходит «Весенний ЖКХ-марафон». Гости отвечают на ваши вопросы, сменяя другу друга у телефона. Можно прямо сейчас зайти на главную страницу сайта kp.ru, и присоединиться к нашему разговору.

Как в этом году компания «ЮСТАС» будет проводить летнюю ремонтную кампанию? Планируется ли ремонт дворов по программе «Комфортная среда»? Как компания обеспечивает комфорт и безопасность жителей? Какова ситуация с перерасчетами за тепло?

На эти и другие ваши вопросы ответят руководители компании «ЮСТАС»: генеральный директор Ольга Юрьевна Веженкова, начальник ОРУиРН Ирина Александровна Тадеуш, начальник юридического отдела Ксения Александровна Эллерт, руководитель инженерного отдела Елена Анатольевна Халчеева.

Звоните:

- 9.30 – 10.00 – радио «Комсомольская правда» 107,1 FM по телефону 228-08-09.

- 10.00 - 10.30 – пресс-центр «КП», телефон - 206-96-16.

Онлайн-трансляция на сайте kp.ru

Подробности ЖКХ-марафона, ответы на самые актуальные вопросы читайте в «КП» 22 марта в ежедневном номере газеты «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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