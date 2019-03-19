Красноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусора
Красноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусора. Традиционную экологическую акцию по сбору ртутных ламп и батареек, а также макулатуры и пластика трудовой отряд главы города проводит с 2015 года. Время проведения акции – весной и осенью. Весенний этап стартовал как раз накануне 18 марта и продлится по 5 апреля.
Где же сдать электронный мусор, пластик и макулатуру в Красноярске? В красноярцы могут сдать в любом структурном подразделении Трудового отряда во всех районах города с 09.00 до 18.00 в будние дни:
- Железнодорожный район – Ады Лебедевой, 149, телефон: 211-95-01;
- Кировский район – Академика Павлова, 37а, телефон: 260-17-47;
- Ленинский район – Мичурина, 17, телефон: 262-78-08;
- Октябрьский район – Попова, 12, телефон: 218-01-34;
- Свердловский район – Парашютная, 8а, телефон: 204-06-43;
- Советский район – Металлургов, 22а, телефон: 224-68-00;
- Центральный район – Бограда, 65, телефон: 220-61-00;
- СП «Шанс» - Академика Вавилова, 53, телефон: 201-54-91.
Командир трудового отряда Данила Липатов советует следует соблюдать несколько условий акции: для передачи в переработку приносить ртутные лампы не более 50 сантиметров в длину, а пластиковую тару необходимо заранее помыть и, по возможности, компактно упаковать. Разбитые градусники и лампы не принимаются.
ИСТОЧНИК KP.RU