СЕГОДНЯ 04:36 2019-03-19T04:36:12+03:00

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Красноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусора. Традиционную экологическую акцию по сбору ртутных ламп и батареек, а также макулатуры и пластика трудовой отряд главы города проводит с 2015 года. Время проведения акции – весной и осенью. Весенний этап стартовал как раз накануне 18 марта и продлится по 5 апреля.

Где же сдать электронный мусор, пластик и макулатуру в Красноярске? В красноярцы могут сдать в любом структурном подразделении Трудового отряда во всех районах города с 09.00 до 18.00 в будние дни:

- Железнодорожный район – Ады Лебедевой, 149, телефон: 211-95-01;

- Кировский район – Академика Павлова, 37а, телефон: 260-17-47;

- Ленинский район – Мичурина, 17, телефон: 262-78-08;

- Октябрьский район – Попова, 12, телефон: 218-01-34;

- Свердловский район – Парашютная, 8а, телефон: 204-06-43;

- Советский район – Металлургов, 22а, телефон: 224-68-00;

- Центральный район – Бограда, 65, телефон: 220-61-00;

- СП «Шанс» - Академика Вавилова, 53, телефон: 201-54-91.

Командир трудового отряда Данила Липатов советует следует соблюдать несколько условий акции: для передачи в переработку приносить ртутные лампы не более 50 сантиметров в длину, а пластиковую тару необходимо заранее помыть и, по возможности, компактно упаковать. Разбитые градусники и лампы не принимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU