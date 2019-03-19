2019-03-19T04:36:12+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусора

В городе стартовала экологическая акция
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусораКрасноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусораФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Изменить размер текста:

Красноярцам рассказали, как избавиться от электронного мусора. Традиционную экологическую акцию по сбору ртутных ламп и батареек, а также макулатуры и пластика трудовой отряд главы города проводит с 2015 года. Время проведения акции – весной и осенью. Весенний этап стартовал как раз накануне 18 марта и продлится по 5 апреля.

Где же сдать электронный мусор, пластик и макулатуру в Красноярске? В красноярцы могут сдать в любом структурном подразделении Трудового отряда во всех районах города с 09.00 до 18.00 в будние дни:

- Железнодорожный район – Ады Лебедевой, 149, телефон: 211-95-01;

- Кировский район – Академика Павлова, 37а, телефон: 260-17-47;

- Ленинский район – Мичурина, 17, телефон: 262-78-08;

- Октябрьский район – Попова, 12, телефон: 218-01-34;

- Свердловский район – Парашютная, 8а, телефон: 204-06-43;

- Советский район – Металлургов, 22а, телефон: 224-68-00;

- Центральный район – Бограда, 65, телефон: 220-61-00;

- СП «Шанс» - Академика Вавилова, 53, телефон: 201-54-91.

Командир трудового отряда Данила Липатов советует следует соблюдать несколько условий акции: для передачи в переработку приносить ртутные лампы не более 50 сантиметров в длину, а пластиковую тару необходимо заранее помыть и, по возможности, компактно упаковать. Разбитые градусники и лампы не принимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске многодетной семье отказались выдать краевой материнский капитал
Красноярские власти вернулись к вопросу о создании крематория
Есть вопросы к компании «Краском»?
В Хакасии опасаются повторения «огненной пасхи»
Красноярцев приглашают задать вопросы «Красноярскэнергосбыту» во время ЖКХ-марафона
Красноярцев приглашают задать вопросы компании «ЮСТАС»
Красноярцам расскажут, какими должны быть мусоропроводы в наших домах
Красноярцев приглашают задать вопросы УК «Холмсервис»
На место падения метеорита в Красноярском крае отправится экспедиция
Три новые дороги появятся в Красноярске
Горько! Накануне свадьбы жених обокрал свою невесту
Красноярское УФАС возбудило 6 дел на мусорных операторов
Красноярского ветерана соцзащита лишила субсидии из-за долга по капремонту
Новый парк появится в Красноярске ко дню Победы
Счет шел на секунды. Красноярец в одиночку потушил пожар в медцентре
«Угрожал ножом»: серийный насильник из Красноярского края получил 25 лет колонии особого режима
В дни Универсиады аэропорт Красноярска обслужил 130 тысяч пассажиров
Хозяева подпольных казино со 105 игровыми автоматами пошли под суд в Красноярске
УФАС: каждая третья закупка к Универсиаде проводилась с нарушениями
Вылетевший на встречку BMW в Красноярске собрал четыре машины и разбился о забор