Красноярцам расскажут, какими должны быть мусоропроводы в наших домах
Как часто УК должна «промывать» мусоропроводы? Как можно бороться с запахом в наших подъездах? И какие санитарно-гигиенические стандарты существуют в отношении сбора и вывоза бытовых отходов из многоквартирных домов.
На эти и любые другие ваши вопросы во время ЖКХ-марафона «Комсомольской правды» ответит Татьяна Тихоновна Рюрик, директор ООО «Орбита».
Ваши звонки мы ждем в пресс-центре «КП» с 9.00 до 9.30 по телефону 206-96-16.
Онлайн-трансляцию вы можете увидеть на сайте kp.ru
Подробности ЖКХ-марафона, ответы на самые актуальные вопросы читайте в «КП» 22 марта в ежедневном номере газеты «Комсомольская правда».
Напомним, что сегодня, 19 марта, с раннего утра и до вечера, "Комсомольская правда" проводит весенний ЖКХ-марафон, на который приглашены руководители различных управляющих компаний и коммунальных структур, чтобы ответить на самые актуальные вопросы жителей города.
ИСТОЧНИК KP.RU