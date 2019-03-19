Красноярцам расскажут, какими должны быть мусоропроводы в наших домах

СЕГОДНЯ 04:37 2019-03-19T04:37:01+03:00

Эти и другие вопросы обсудят на ЖКХ-марафоне «Комсомольской правды» 19 марта

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Как часто УК должна «промывать» мусоропроводы? Как можно бороться с запахом в наших подъездах? И какие санитарно-гигиенические стандарты существуют в отношении сбора и вывоза бытовых отходов из многоквартирных домов.

На эти и любые другие ваши вопросы во время ЖКХ-марафона «Комсомольской правды» ответит Татьяна Тихоновна Рюрик, директор ООО «Орбита».

Ваши звонки мы ждем в пресс-центре «КП» с 9.00 до 9.30 по телефону 206-96-16.

Онлайн-трансляцию вы можете увидеть на сайте kp.ru

Подробности ЖКХ-марафона, ответы на самые актуальные вопросы читайте в «КП» 22 марта в ежедневном номере газеты «Комсомольская правда».

Напомним, что сегодня, 19 марта, с раннего утра и до вечера, "Комсомольская правда" проводит весенний ЖКХ-марафон, на который приглашены руководители различных управляющих компаний и коммунальных структур, чтобы ответить на самые актуальные вопросы жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU