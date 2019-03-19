2019-03-19T03:56:58+03:00
Общество

Красноярцев приглашают задать вопросы УК «Холмсервис»

Сегодня, 19 марта, в «Комсомольской правде» ЖКХ-марафон
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Красноярцев приглашают задать вопросы УК «Холмсервис»Красноярцев приглашают задать вопросы УК «Холмсервис»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Какие основные задачи компании сегодня? Какие дворы будут благоустроены этим летом? Какова ситуация с озеленением? Какова ситуация с перерасчетами за тепло? Какой весенний сюрприз вместе с «Комсомольской правдой» готовит компания жителям?

На эти и любые ваши вопросы ответит генеральный директор УК «Холмсервис» Ирина Ивановна Сидорова. Мы ждем звонков от жителей домов, которые обслуживает «Холмсервис», или тех, кому интересно экспертное мнение Ирины Сидоровой.

Звоните:

- 8.30 – 9.00 – радио «Комсомольская правда» 107,1 FM по телефону 228-08-09.

- 9.30 - 10.00 – пресс-центр «КП», телефон - 206-96-16.

Онлайн-трансляция на сайте kp.ru

Подробности ЖКХ-марафона, ответы на самые актуальные вопросы читайте в «КП» 22 марта в ежедневном номере газеты «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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