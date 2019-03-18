СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-18T16:52:51+03:00

На место падения метеорита в Красноярском крае отправится экспедиция. Фото: стоп-кадр с видео, предоставленного изданием "Родная Эвенкия".

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На место падения метеорита в Эвенкии (Красноярского края) отправится группа ученых. Об этом сообщили сегодня, 18 марта, в паблике «Красноярское краевое отделение РГО».

Напомним, вечером 15 марта в окрестностях поселка Тура наблюдали падение космического тела. Загадочный объект, представляющий собой яркую белую точку, приблизился к земле, вспыхнул и пропал за горами.

Сейчас ученые (и не только) обсуждают, какова природа явления. Метеорит, ступень космического корабля или нечто иное? Как считает представитель РГО, доктор исторических наук Николай Дроздов, траектория тела, его скорость и внешние признаки могут говорить о том, что это действительно метеорит. Правда, есть одно «но»: на видео, снятом очевидцами, отчего-то не присутствует «метеоритный хвост».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697531" frameborder="0"></iframe> В Эвенкии сняли на видео падение небесного тела.

Как рассказали в эвенкийском отделении РГО, с ними связались зарубежные специалисты. Сотрудники финского Института по изучению метеоритов намерены в самые короткие сроки устроить экспедицию к месту падения небесного тела.

Видео предоставлено изданием «Родная Эвенкия».

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...Уникальные кадры летящего над Эвенкией огненного шара сняты, можно сказать, чудом: попали на видео регистратора проезжающей по трассе машины. Собственно, это единственное на сейчас свидетельство, и ясно, почему: район, где все случилось, труднодоступный, малонаселенный. Ближайшее село – Учами (здесь живет 96 человек). Именно над ним буквально озарилось небо в 19.35 пятницы, 15 марта (подробнее).

Думали, что ступень космической ракеты, оказалось – метеорит: в Эвенкии сняли на видео падение небесного тела

Жители Эвенкийского поселка Тура стали очевидцами падения яркого метеорита. Все случилось накануне, 15 марта, приблизительно в 19:25 вечера. Кто-то возвращался с работы в это время, кто-то прогуливался. Поэтому многим повезло увидеть уникальное явление (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU