Три новые дороги появятся в Красноярске

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-18T16:20:22+03:00

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В Красноярске планируют построить три новые дороги. Они появятся в Октябрьском, Советском и Свердловском районах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Итак, будут продолжены работы у Николаевского проспекта и одноименного моста. Здесь собираются возвести два объекта. На левобережье будет построена дорога от улицы Байкитской (в границах Дачной/Юбилейной) и еще одна - в створе Волочаевской (от Дубровинского до Копылова). На правобережье обещают разбить развязку в микрорайоне «Тихие Зори». Она соединит Пашенный и Николаевский мост. В текущем году намереваются выкупить земельные участки, а в 2020-м – приступят к работам.

Кроме того, в Солнечном хотят продлить проспект Молодежный. От дома номер 31 до улицы Преображенской. В 2019-м проложат 426 метров дороги, она будет двухполосной.

И последнее: начнутся работы по строительству переезда через Северное шоссе в районе «Солонцы-2». На первом этапе будет проведена «ливневка».

ИСТОЧНИК KP.RU