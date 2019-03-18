Красноярское УФАС возбудило 6 дел на мусорных операторов

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-18T15:28:24+03:00

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В Красноярске УФАС завело дела против операторов по вывозу мусора. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя управления по региону Олег Харченко.

- Всего было возбуждено шесть дел, - подчеркнул он. – На хозяйствующих субъектов, а также министерство экологии Красноярского края.

Предоставление поддельных банковских гарантий, завышенные тарифы и дискриминирующие условия для юрлиц - вот только некоторые из претензий.

Напомним, с 1 января нынешнего года началась «мусорная реформа». За вывоз и переработку ТКО стали отвечать региональные операторы. Их работа должна оплачиваться как отдельная услуга. Однако, как выяснилось, так происходит не всегда.

- Тариф вырос, но в 36 городах мы обнаружили в платежках, что жилищная услуга, в которую раньше была включена плата за мусор, не уменьшилась, при этом новый коммунальный тариф за вывоз мусора появился. Выходит, что люди, возможно, платят дважды за одну услугу. Нужно понять, приняты ли там решения людьми сохранить эти деньги в жилищной услуге и направить их на какие-то другие нужды. Если нет, то тогда это двойная оплата, что недопустимо, - отметил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Проверку информации о двойных платежах за вывоз отходов начала генеральная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU