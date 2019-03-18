2019-03-18T14:58:09+03:00
Общество

Красноярского ветерана соцзащита лишила субсидии из-за долга по капремонту

Выплаты возобновили после вмешательства прокуратуры
Ася ЖУКОВА
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Красноярского ветерана соцзащита лишила субсидии из-за долга по капремонту.Красноярского ветерана соцзащита лишила субсидии из-за долга по капремонту.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске соцзащита «отобрала» субсидию у женщины-инвалида, ветерана труда, из-за долгов по «коммуналке». Выплаты вернули только после вмешательства прокуратуры, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как оказалось, у жительницы Железнодорожного района образовался долг по оплате ЖКХ. И с 1 января 2018 года соцзащита прекратила выплачивать ей 50%-ную компенсацию. Ведь по закону края, должникам- пусть даже ветеранам труда - меры соцподдержки не полагаются.

- Однако эти действия оказались незаконными, - отмечают в пресс-службе ведомства. – Поскольку изначально субсидия выплачивалась женщине как ветерану труда. Однако она обратилась с заявление в управление соцзащиты района с просьбой об оказании мер поддержки как инвалиду. Но ее заявление проигнорировали. Между тем выплата в силу Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не могла быть прекращена даже при наличии задолженности.

Тем более соцзащита перестала выдавать компенсацию расходов не только за жилье, но и за коммунальные услуги. Тогда как ветеран не платила только за капремонт.

В итоге краевой суд признал действия соцзащиты незаконными. И теперь женщина снова будет получать субсидию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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