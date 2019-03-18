2019-03-18T13:58:15+03:00
Общество

Новый парк появится в Красноярске ко дню Победы

Горожан просят придумать для него название
Ася ЖУКОВА
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Новый парк появится в Красноярске ко дню Победы. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Новый парк появится в Красноярске ко дню Победы. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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В Свердловском районе Красноярска ко дню Победы откроют новый парк. Как сообщили в пресс-службе администрации города, еще одно общественное пространство появится на улице Свердловской.

Главным его элементом станет центральная площадь. На ней установят композицию «Под знаменем Победы. Фигура в центре будет олицетворять сибирских воинов, дошедших до Берлина. Стяг, пробитый пулями, в его руках показывает, какой ценой досталась победа. Слева будут находиться фигуры добровольцев, которые ушли на фронт. И завершает композицию скульптура воина, вернувшегося с войны. Фоном будет стена, на которую нанесут имена фронтовиков-красноярцев.

Площадь в форме круга пересечет аллея, на ней разместятся временные экспозиции. Кроме того, здесь же построят открытый амфитеатр для проведений различных мероприятий.

- Приглашаю всех жителей Красноярска присоединиться к процессу создания парка и подумать над вариантами названия этого общественного пространства, - заявил глава администрации Свердловского района Игорь Титенков. - Ваши предложения до конца апреля направляйте на электронный адрес smi@sv.admkrsk.ru. В начале мая мы проведём народное голосование, в ходе которого выберем лучший вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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