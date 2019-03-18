2019-03-18T12:32:24+03:00
Происшествия

«Угрожал ножом»: серийный насильник из Красноярского края получил 25 лет колонии особого режима

За надругательство над ребенком и 18-летней девушкой
Ася ЖУКОВА
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Серийный насильник из Красноярского края получил 25 лет колонии особого режима.Серийный насильник из Красноярского края получил 25 лет колонии особого режима.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Серийного насильника из Красноярского края на четверть века отправили в колонию особого режима за надругательство над ребенком и 18-летней девушкой. Об этой сообщили на сайте следкома РФ.

53-летний мужчина в 2017-м переехал в Томскую область. И в августе того же года напал на девушку 17 лет. Все случилось вечером в районе Иркутского тракта. А в декабре его жертвой стала маленькая девочка. Подсудимый совершил «насильственные действия сексуального характера».

В обоих случаях угрожал ножом, обещал убить, если будет сопротивляться. Когда мужчину задержали, выяснилось, раньше он отсидел 14 лет за такое же преступление. На заседаниях все отрицал. Однако суд признал его виновным сразу по трем статьям: «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством», «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Пока приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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