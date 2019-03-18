2019-03-18T12:03:38+03:00
Общество

В дни Универсиады аэропорт Красноярска обслужил 130 тысяч пассажиров

И больше 1300 тонн багажа
Ася ЖУКОВА
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В дни Универсиады аэропорт Красноярска обслужил 130 тысяч пассажиров.В дни Универсиады аэропорт Красноярска обслужил 130 тысяч пассажиров.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За время Зимней универсиады-2019 в Красноярске наш международный аэропорт обслужил около 130 тысяч пассажиров и больше 1 300 тонн багажа. Об этом проинформировала пресс-служба воздушной гавани.

С 23 февраля по 15 марта аэропорт работал в штатном режиме. Принимал и отправлял рейсы, встречал команды, обрабатывал грузы, и все без сбоев. А 2 и 12 марта организовал встречу высоких гостей – президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева.

Всего были приняты 747 рейсов и выпущен 751. Соответственно, федеральных – 619 и 619, международных 128 и 132. Обслужили 128 308 пассажиров, обработали 1 398 тонн багажа.

Службы работали в усиленном режиме.

- Мы со всей ответственностью подходили к обслуживанию клиентских групп и простых пассажиров, - отмечает генеральный директор аэропорта Красноярск Андрей Метцлер. - Были организованы отдельные коридоры и стойки регистрации для спортсменов, с тем, чтобы ни спортсмены, ни простые пассажиры не испытывали трудностей при прохождении предполетных процедур. Особенностью было то, что почти каждый участник Студенческих игр вез с собой три-четыре места негабаритного багажа. Каждая служба сработала оперативно и безукоризненно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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