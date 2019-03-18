2019-03-18T11:50:56+03:00
Происшествия

Хозяева подпольных казино со 105 игровыми автоматами пошли под суд в Красноярске

Но приговоры оказались довольно мягкими
Ася ЖУКОВА
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Хозяева подпольных казино со 105 игровыми автоматами пошли под суд в Красноярске.Хозяева подпольных казино со 105 игровыми автоматами пошли под суд в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пятеро жителей Красноярска угодили под суд за открытие нескольких подпольных казино со 105 игровыми автоматами. Правда, приговоры оказались довольно лояльными, сообщили в пресс-службе следкома.

Все началось с того, что 36-летний мужчина решил заняться игорным бизнесом. Нашел три помещения, оборудовал автоматами, поставил четыре покерных стола со всем необходимых и повесил видеокамеры.

Понятно, одному заправлять такой конторой было непросто. Поэтому привлек знакомых – троих мужчин и женщину 27 лет. Наняли операторов, охранников, барменов – и запустили дело. Стали проводить незаконные азартные игры. Успели получить доход – 5 миллионов рублей.

Однако через некоторое время на их след вышли оперативники. Вскоре подозреваемые были задержаны. Возбуждены уголовные дела по признакам статьи «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, совершенные организованной группой». Максимальное наказание за такое – до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона.

Впрочем, вердикт Советского районного суда был таков: от полутора лет до двух лет и четырех месяцев. Пока приговор в законную силу не вступил. Есть время, чтобы его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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