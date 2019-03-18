2019-03-18T10:44:34+03:00
Происшествия

Вылетевший на встречку BMW в Красноярске собрал четыре машины и разбился о забор

В одном из автомобилей был ребенок [фото]
Ася ЖУКОВА
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Вылетевший на встречку BMW в Красноярске собрал четыре машины и разбился о забор. Фото: ЧП - Красноярск.Вылетевший на встречку BMW в Красноярске собрал четыре машины и разбился о забор. Фото: ЧП - Красноярск.
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Житель Красноярска за рулем BMW в Красноярске собрал в аварии четыре машины, в одной из которых находился ребенок, и разбился о забор. Об этом сообщили в паблике ЧП – Красноярск.

- Действительно, авария случилась вчера, 17 марта, около семи вечера на улице Семафорной, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе полка ДПС. – Водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Allion. Затем с Kia Rio, потом с Kia Vengo и ВАЗ-2017. После этого BMW врезался в ограждение.

В одном из автомобилей был ребенок. Фото: ЧП - Красноярск.

В одном из автомобилей был ребенок. Фото: ЧП - Красноярск.

На снимках, выложенных в группе, видно: иномарку сильно помяло. Повреждены и другие, с которыми она столкнулась. Впрочем, пострадавших а аварии нет, говорят инспекторы. В одной из машин находился ребенок, на вид 7-8 лет, добавляют в соцсетях. Мальчик был очень напуган, сильно плакал. Его осмотрели врачи «скорой» и отпустили домой.

- Было составлено три административных протокола, - рассказывают в пресс-службе дорожной полиции. – За то, что водитель BMW не пользовался ремнем безопасности, не пропустил пешехода и отказался от медицинского освидетельствования. Его автомобиль отправили на штрафстоянку.

В полку ДПС еще раз призывают водителей: будьте внимательны и осторожны на дорогах. От вас зависят жизни других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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