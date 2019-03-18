За выходные в Красноярске поймали 54 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-18T08:49:47+03:00

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За выходные в Красноярске задержали 54 пьяных за рулем. В рейде «Нетрезвый водитель» участвовали как сотрудники полка ДПС, так и дружинники, сообщили в пресс-службе регионального главка.

Полицейские дежурили на двух улицах – Семафорной и Калинина. А дружинники караулили, в том числе и около увеселительных заведений - кафе, ресторанов, клубов. Они замечали, кто из посетителей сел за руль пьяным, а после передавали информацию инспекторам. Благодаря их сообщениям, поймали двух автомобилистов подшофе.

Всего же, повторимся, было выявлено 54 любителя нетрезвой езды. Причем 12 из них уже наказывали за подобные нарушения. Так что штрафом и лишением прав тут не отделаешься. Теперь им грозит уголовная ответственность, отмечают сотрудники полка ДПС ГИБД МУ МВД России «Красноярское».

Напомним, максимальное наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU