Перебегавшего пути жителя Красноярска сбил поезд

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-18T08:32:42+03:00

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В Красноярске перебегавшего железнодорожные пути мужчину сбил грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, пояснили в пресс-службе КрасЖД.

ЧП случилось сегодня утром в 6:40 на «Студенческой» платформе. Приближался поезд, и вдруг перед ним на путях внезапно появился мужчина. Хотел перейти на другую сторону, но не успел. Расстояние было слишком незначительным. Мужчину с тяжелыми травмами увезли в больницу.

- Еще раз хотелось бы напомнить: переходите через пути только по переходам, предварительно убедившись, что ни с одной, ни с другой стороны нет приближающегося состава, - комментирует сотрудник пресс-службы КрасЖД Степан Алексеенко, - Тем более этот участок Транссиба очень прямой, составы движутся с высокой скоростью. И как бы ни пытался машинист остановить поезд, тормозной путь - около километра. Конечно, мужчина допустил грубое нарушение. В причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Кроме того, представители ведомства отмечают: для безопасного перехода на этой и других платформах и станциях правобережья созданы все условия. Есть звуковая сигнализация, настилы и прочее. Но платформа «Студенческая» - настоящая «болевая точка». Рядом находится техникум, подростки постоянно идут через пути в капюшонах и в наушниках. А это может привести к самым страшным последствиям.

- У подростков есть еще такое развлечение, - продолжает Степан Алекссеенко. – Они перебегают дорогу перед приближающимся поездом. В нынешнем году один из подобных случаев закончился трагически. Конечно, делаем все возможное, чтобы предупредить такие ситуации – для этого создано целое подразделение. Работаем во всех учебных заведениях, расположенных рядом с ЖД: проводим беседы с детьми, педагогами, родителями. Тем не менее каждый должен знать: даже если идешь на зеленый, убедись, что все безопасно. Ведь многое зависит от тебя самого.

ИСТОЧНИК KP.RU