В управлении капитального строительства Красноярского края начались обыски

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-18T07:28:38+03:00

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В управление капитального строительства Красноярского края пришли с обысками. Сейчас следователи МВД поднимают документы, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, знакомый с положением дел.

Есть информация, что речь идет о бумагах, касающихся возведения объектов Зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Косвенным подтверждением тому является запланированное на сегодняшний день мероприятие. 18 марта пройдет пресс-конференция руководителя регионального УФАС Валерия Захарова, где обещают осветить, в том числе итоги проверки в сфере закупок, связанных с объектами Всемирных студенческих игр.

Напомним, накануне начала Универсиады глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил: при подготовке соревнований были допущены нарушения. Поэтому возбуждено несколько дел по факту хищения средств.

ИСТОЧНИК KP.RU