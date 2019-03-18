2019-03-18T06:12:00+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает новым вкладчикам-физическим лицам вклад «Старт»

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Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
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Филиал Банка УРАЛСИБ в Новосибирске ввел новый срочный вклад для физических лиц «Старт». С 1 марта 2019 года вклад могут открыть клиенты, не имеющие действующих срочных вкладов и накопительных счетов в филиале Банка УРАЛСИБ в Новосибирске. В филиал Банка УРАЛСИБ в Новосибирске входят операционные офисы, расположенные на территории Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, а также Красноярского и Алтайского края.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей или 700 долларов США. Срок вклада -181 день. Доходность в рублях составит 7,0 %, в долларах – 2,1 % годовых.

Дополнительные взносы, расходные операции и продление вклада на очередной срок не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов в конце срока.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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