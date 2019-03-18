Тува попала в тройку регионов России с самым высоким уровнем безработицы

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-18T05:57:13+03:00

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Тува вошла в тройку регионов с самым высоким уровнем безработицы. По этому показателю Республика уступила только Северному Кавказу – Карачаево-Черкессии и Ингушетии. Таковы результаты исследования, проведенные РИА рейтинг.

Согласно наблюдениям, с ноября 2018-го по январь 2019-го самый низкий уровень безработицы наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Соответственно, 1,2 и 1,4 процента.

Красноярский край оказался в «середняках». Мы на 37-м месте. Уровень безработицы – 5%, однако ситуация меняется к лучшему, люди чаще находят работу.

Что касается Тувы, здесь уровень безработицы 14,9 процентов (для сравнения в Карачаево-Черкессии – 16,2, а в Ингушетии– 26,3).

В среднем, на поиски работы у жителя Тувы уходит 9,6 месяца. В Красноярском крае – 6,8. К сведению, в Москве и Санкт-Петербурге – 5,1 и 5,3 месяца.

В целом же уровень безработицы по России - 4,8 процента. Это на 0,3 процента меньше, чем раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU