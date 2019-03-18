На Столбах под Красноярском повредила ногу и заблудилась девушка

СЕГОДНЯ 04:49 2019-03-18T04:49:39+03:00

Она связалась по телефону со спасателями и попросила о помощи

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В заповеднике «Столбы» под Красноярском повредила ногу и заблудилась 27-летняя девушка. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель».

Все произошло в минувшее воскресенье, 17 марта. Туристка сбилась с тропы в районе скалы «Дикарек». Уже вечерело, становилось все темнее. Благо, телефон у девушки был заряжен. Она позвонила в выдвижной пост спасателей на Столбах. И вскоре помощь пришла:

- Девушка с травмой, ушибом правого колена, была найдена. Доставили ее до улицы Свердловской, а после передали сотрудникам «скорой помощи».

В тот же день за содействием к спасателям обратилась еще одна туристка. Во время прогулки по заповеднику она оступилась. И получила перелом лодыжки. Пострадавшую также отвезли на Свердловскую. Там ее уже ждали врачи на спецмашине.

И еще один случай – в Богучанах. Здесь спасатели выручили сутки просидевшую на дереве кошку. Спуститься сама она не могла, только мяукала. Жителям соседнего дома пришлось звонить 112. Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволили кошку за считанные минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU