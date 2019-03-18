2019-03-18T04:29:03+03:00
Происшествия

У ЖД станции в Красноярске обнаружили мину

Участок тут же оцепили
Ася ЖУКОВА
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У ЖД станции в Красноярске обнаружили мину.У ЖД станции в Красноярске обнаружили мину.Фото: Мария ЛЕНЦ
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У железнодорожной станции «Северный» в Советском районе Красноярска обнаружили мину. Первым ее заметил кто-то из местных жителей. Забил тревогу, позвонил в МЧС.

- Выезжали на место после сообщения оперативного дежурного, - сообщили в КГКУ «Спасатель». – Была организована работа в оцеплении.

Все заняло примерно час. Позже выяснилось, мина была учебной. Как она оказалась на улице, сейчас проверяется.

Кроме того, в минувшие сутки спасателям пришлось сделать еще несколько выездов. В заливе Бирюса на Красноярском водохранилище ушел под воду легковой автомобиль вместе с водителем. Сотрудники отряда выдвинулись на место, обследовали его, но машину и человека не нашли.

Также выезжали, чтобы помочь отыскать утонувшего в Енисее мужчину. Трагедия случилась в районе базы «Вихрь» (Додоново). Было исследовано 20 километров береговой линии, однако пока безрезультатно. Операция будет продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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