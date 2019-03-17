Бургеров, бодибилдинга и зрелищ! В Красноярске проходит Siberian Power Show

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-17T11:31:12+03:00

Программа фестиваля в этом году насыщенная и неожиданная

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В Красноярске 16 и 17 марта проходит традиционный фестиваль бодибилдинга Siberian Power Show. В МВДЦ «Сибирь» съехались померяться силой и красотой спортивных форм ведущие спортсмены страны.

Организаторы праздника, к слову, в этом году решили разнообразить программу соревнований - для жаждущих зрелищ пройдет чемпионат по пощечинам и... по поеданию бургеров. Помимо этого в программе: армрестлинг, pole dance, Workout Freestyle и многое другое. К слову, ожидаются захватывающие состязания по силовому экстриму - профессиональные силачи будут толкать автомобиль.

Кстати, помимо бургеров (будем честны, вредных) в меню фестиваля - дегустация спортивного питания. Это для тех, кто бургерами не увлекается. Медальный зачет уже открыт: два золота у спортсменок из Забайкалья. На празднике спорта - целый комплект звезд бодибилдинга. Участвуют Наталья Кузнецова, Алексей Столяров, Далер Исматов.

ИСТОЧНИК KP.RU