Сезон клещей открыт: в Красноярске с собаки сняли первых паразитов

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-17T09:54:48+03:00

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В Красноярске появились первые сообщения о клещах. В Солнечном хозяйка после прогулки сняла со своей собаки сразу трех вредителей. «Сезон клещей открыт! После прогулки по полю сняли с собаки 3-х паразитов этих, уже живенько ползали по нему... Видимо, аномально теплые февраль-март дают о себе знать!» - написала женщина в соцсетях.

Эпидемиологи Роспотребндзора не раз говорили, что активность у клещей наступает в самом начале весны, пик приходится на май-июнь. Не исключено, что теплые для конца зимы и начала весны дни, действительно, сыграли роль. В прошлом году, к слову, первые укусы в Красноярске зафиксировали в начале апреля. Специалисты напоминают: прививка - единственный эффективный метод защиты от клещевого энцефалита. Добавим, что прививочная кампания идет в течение всего года. Для защиты необходимо поставить 3 прививки: две - с интервалом в 1-5 месяцев и еще одну - через год. Привиться можно платно практически в любом медцентре города.

ИСТОЧНИК KP.RU